2023 kan blive rekordår for onlinesvindel i Danmark

I 2022 registrerede danske e-mærket mere end 260.000 svindelshops online.

Det er en stigning på 17 procent i forhold til året før. Tilbage i 2018 var antallet nede på 10.000.

E-mærket er en certificeringsordning, som tildeler mærket til netbutikker, hvis de lever op til en række forbrugerbeskyttende retningslinjer.

E-mærket drives blandt andet af Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv og Dansk Industri.

Udviklingen tegner et billede af en kraftigt stigende onlinesvindel, som skyller ind over Danmark og giver økonomiske tab for tusindvis af forbrugere og webshopindehavere.

Det skriver patent- og varemærkebureauet Budde Schou i en pressemeddelelse.

Ifølge e-mærket står 2023 til at blive et rekordår for danske virksomheder, som udsættes for onlinesvindel.

– Vores antisvindelenhed har på årets første syv måneder fået henvendelser fra 64 danske virksomheder, som har fået kopieret og misbrugt deres brand via onlinesvindel mod kun 11 i hele 2022, siger Martin Paludan, der er PR-manager hos e-mærket, i pressemeddelelsen.

- Det er både store og små danske brands, som bliver ramt på omsætningen og omdømmet, når deres brand på den her måde bliver misbrugt til at snyde danske forbrugere, så vi følger udviklingen tæt.

Patent- og varemærkebureauet Budde Schou har samarbejdet med mange virksomheder, der har oplevet onlinesvindel.

De savner mere handlekraft fra de virksomheder, der ejer domænerne - domænehosterne.

– De mere professionelle svindlere bygger shops, der lukrerer helt eller delvist på et bestemt brand i deres domænenavn og oftest samtidig kopierer varemærker, logoer og ophavsretligt materiale. På den måde ser siden fuldstændigt ud, som om den stammer fra den rigtige virksomhed, siger Bjarke Pii Korremann, varemærkechef i Budde Schou, i pressemeddelelsen.

– Problemet med visse domænehostere er, at de i alt for høj grad sidder på hænderne i forhold til at tage hånd om problemet. Det er desværre et gennemgående træk, vi ser både på flere niveauer.

