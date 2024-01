2025-målet indfries: Lavbundsjorde udleder mindre end antaget

Nye beregninger ændrer præmissen for Danmarks omstilling markant.

Lavbundsjorde udleder markant mindre CO2, end man hidtil har antaget.

Det betyder, at de danske drivhusgasudledninger nedjusteres med omkring to millioner ton CO2 i 2025 og 2030.

Dermed bliver 2025-målet, der skal reducere udledningerne med 50-54 procent i forhold til 1990, indfriet på baggrund af de nye beregninger.

Det fortæller klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) på et pressemøde i ministeriet onsdag eftermiddag.

Her kalder han det en "god nyhed for klimaet".

- Det er som klimaminister altid dejligt, når udledningerne er lavere, end det vi troede, siger Lars Aagaard.

- Med det her nye tal er vi meget, meget sikre på, at vi kommer til at opfylde 2025-målet.

Det er Aarhus Universitet, der står for udregningerne. Det er sket på baggrund af en mistanke om, at modellerne for lavbundsjordes udledning af drivhusgas ikke har været retvisende.

I beregningerne, man har lavet, har man forudsat, at lavbundsjordene konstant udleder drivhusgasser. Men man har ikke taget højde for, at nogle af de jorde, der indeholder CO2, forsvinder over tid.

Udledningen stopper derfor tidligere end antaget.

- Det vil sige, at vi har overestimeret de danske udledninger med cirka to millioner ton, siger Lars Aagaard.

De nye tal præsenteres midt i et ellers dødt forhandlingsforløb om indfrielsen af 2025-målet, hvor oppositionen og klimaminister Lars Aagaard (M) ikke har kunne blive enige om, hvilke og hvor ambitiøse virkemidler, der skal til.

Ministeren fastholder, at han stadig vil vedtage den annoncerede forhøjelse af dieselafgiften med 0,5 kroner og satsningen på metanreducerende fodertilsætningsstoffer til køer.

/ritzau/