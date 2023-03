21 danske bomberydningsrobotter skal hjælpe Ukraine

Danmark sender 21 bomberydningsrobotter til Ukraine som en del af en større donationspakke.

Donationspakken lyder samlet på en milliard kroner og består af materiel, som Ukraine specifikt har bedt om.

- Jeg er meget glad for, at et bredt flertal i Folketinget står sammen om at hjælpe Ukraine med deres frihedskamp. Det er en stor donationspakke på en milliard kroner, som vi sender afsted, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

Pakken er finansieret af den nyoprettede Ukraine-fond, som er en politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Af militært materiel indeholder donationspakken ud over bomberydningsrobotter også ammunition til håndvåben, maskingeværer, anti-panserminer og luftforsvarsmissiler.

Danmark sender også andet materiel afsted. Herunder 8000 huer, 15.000 sæt regntøj og seks hangartelte.

- Ukraine mangler ammunition, og donationspakken indeholder derfor materiel, som Ukraine meget specifikt har anmodet om. Jeg er stolt af, at vi i Danmark kan imødekomme det ønske, siger Troels Lund Poulsen.

Forsvaret er begyndt at forberede og klargøre donationerne, så materiellet hurtigst muligt kan blive sendt til Ukraine.

/ritzau/