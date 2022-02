21 danskere er videre i kampen om at blive astronauter

147 danskere søgte stillingerne som astronaut, da den europæiske rumfartsorganisation, ESA, slog dem op i 2021.

Det skriver mediet DIbusiness.dk

Efter første udvælgelsesrunde er 21 af dem fortsat med i kapløbet om muligheden for med tiden at blive sendt ud i rummet.

- Det er rigtig flotte tal. Det er sværere at få en kamel gennem et nåleøje end at komme i betragtning til disse stillinger, så det er et stærkt dansk ansøgerfelt, siger Bjarke Lind, siger Bjarke Lind, konstitueret chef for kompetencer viden og mangfoldighed i DI.

Otte af de danske ansøgere, der er videre i processen, er kvinder, og det vækker begejstring hos Bjarke Lind.

- Vi håber, at der kommer en kvindelig, dansk astronaut. Det vil betyde, at unge piger vil have en rollemodel at se op til, og flere vil få vakt interessen for de naturfaglige og tekniske uddannelser, siger han.

De 21 danskere, der er videre i kapløbet har fortsat lang vej foran sig, før de måske kan blive tilbudt jobbet som astronaut.

Der er i alt seks runder i processen, hvor ansøgerne løbende vil blive valgt fra.

I november 2022 forventes de seks runder af være gennemført. Til den tid vil man altså være klar over, om eller flere danskere kommer til at følge i Andreas Mogensens fodspor.

Senest ESA slog et stillingsopslag op til at blive astronaut var i 2008. Her var der 8413 ansøgere, mens der ved ansøgningsrunden i 2021 var 22.523 ansøgere fra hele Europa.

Også blandt danskerne har flere søgt i denne omgang. 147 danskere søgte jobbet som astronaut for ESA i 2021, mens der i 2008 var 39 ansøgere.

En af ansøgerne i 2008 var Andreas Mogensen, der i 2015 blev den første dansker i rummet. Han blev dengang sendt på en 10-dages mission til den europæiske rumstation ISS.

/ritzau/