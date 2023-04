21.000 ejendomme på landet får ny skattestatus

21.000 ejendommen på landet skifter skattemæssig status. Det sker efter Vurderingsstyrelsen har gennemgået alle ejendomme på landet i Danmark.

For 15.000 af ejendommene betyder det, at de skifter kategori fra skov- og landbrug til en almindelig ejerbolig. Hvilken kategori en ejendom tilhører, har betydning for, hvordan den beskattes.

Det vil oftest være mere fordelagtigt at betale skat af en skov- og landbrugsejendom end af en ejerbolig.

I første omgang har Vurderingsstyrelsen lavet en overgangsordning. Det betyder, at en ejer af en ejendom, der har fået ny skattestatus, kan beholde den nuværende beskatning af ejendommen.

Men den ordning gælder til og med et salg, hvorefter en potentiel køber overtager ejendommen med den nye beskatning.

For omkring 4500 af ejendommene, der har fået ny status, kommer overgangsordningen ikke til at gælde.

Det er de ejendomme, der tidligere har været kategoriseret som skov- og landbrugsejendom, men som nu får status af erhvervsejendom.

For 1600 ejendomme bliver der tale om et skift fra en status som ejerbolig til en status som skov- og landbrugsejendom.

Ændringen er et resultat af den lov om ejendomsvurdering, som Folketinget vedtog i 2017.

Vurderingsstyrelsen har ifølge juridisk chef Christopher Marquardt Pahle forståelse for, at det har skabt utryghed hos ejere af landejendomme, at de har kunne læse i medierne, at styrelsen var gået i gang med at sende breve ud om en eventuel ny kategorisering.

- Vi har stor forståelse for, at de varslede ændringer i kategorisering og skattestatus har skabt bekymring hos ejere af især mindre ejendomme på landet, siger han i en pressemeddelelse.

- Nu har alle ejere fået besked, hvis der skal ske ændringer. Resten vil ikke høre fra os – fordi der ikke kommer ændringer.

Teknisk set er Vurderingsstyrelsens breve en opfordring til, at ejerne af ejendommene retter eventuelle faktuelle fejl i de oplysninger, der bruges til kategoriseringen.

Først når den proces er færdig, kan styrelsen begynde at udregne ejendomsejernes skat.

