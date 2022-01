21.000 venter på operation i hovedstaden - venteliste vil stige

Ventelisterne på hospitaler i hovedstaden er steget under coronakrisen. Og de ventes at blive længere den kommende tid.

Det viser en redegørelse over udskudt aktivitet under coronakrisen fra Region Hovedstaden ifølge Berlingske.

Opgørelsen er fra 6. januar.

Ifølge redegørelsen mangler der at blive afviklet omkring 17.000 undersøgelser og 21.000 kirurgiske indgreb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som årsager bliver der peget på covid-19, sygeplejerskers strejke og manglende kapacitet efter strejkens ophør.

Der er ikke udsigt til, at ventelisterne bliver kortere lige med det første.

- Der må samlet set forventes øgede ventelister frem mod den næste opgørelse af udskudt aktivitet.

- Opgørelserne er per 6. januar 2022, hvor der fortsat er mange covid-indlagte og mange sygemeldinger blandt personalet grundet stor samfundssmitte, hedder det i redegørelsen.

Der bliver videre peget på, at hospitalerne også er udfordret af at have ubesatte stillinger og "mindre fleksibilitet blandt personalet".

Administration og hospitaler vil frem mod et møde 8. marts lægge en plan for, hvordan og hvornår den udskudte aktivitet kan afvikles. Men det er ikke muligt at fastsætte en realistisk tidshorisont, hedder det.

/ritzau/