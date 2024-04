21,1 million timer vil blive spildt i hovedstadstrafikken i 2035

Det vil kunne ses på biltrafikken og give mere trængsel i tog og på cykelstier, at befolkningstallet i hovedstadsområdet forventes at stige med seks procent frem mod 2035.

Det viser en ny mobilitetsanalyse, der er foretaget for de 29 kommuner i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden.

Det oplyser sidstnævnte i en pressemeddelelse.

I 2035 vil der hver dag være 800.000 flere rejser i området sammenlignet med i dag.

Det medfører en stigning på ti procent i antallet af kørte kilometer, ligesom det forventes, at der vil blive spildt 21,1 millioner timer om året i trængsel i biltrafikken.

Det er 1,1 million flere timer end i dag.

Ifølge Lars Gaardhøj (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden, viser analysen, at der er et stort behov for at kunne tilbyde flere kollektive rejser og give cyklisterne bedre forhold.

- Gør vi ikke det, sander vi totalt til trængsel, miljø- og støjforurening og masser af spildte timer i trafikken. Det går simpelthen ikke, siger han i meddelelsen.

Også lastbiltrafikken forventes at stige med 11 procent, og det betyder 7000 flere ture ind og ud af hovedstadsområdet hver dag.

Ifølge analysen vil det medføre, at antallet af støjramte boliger stiger med tre procent på tværs af området.

Omvendt peget analysen på en ti procents reduktion af CO2-udledningen.

- Det går i den rigtige retning, men der er stadig en del at komme efter, siger Karsten Längerich, næstformand i KKR Hovedstaden.

- Begge dele peger på yderligere behov for omstilling af den tunge transport samt overflytning af godstransport og persontransport.

Langt størstedelen af rejserne i 2035 vil være såkaldte fritidsrejser, mens 26 procent udgør pendlerrejser.

Samlet fordeler rejserne sig på 290.000 flere gangture, 110.000 flere cykelture, 80.000 flere kollektive ture og 310.000 flere bilture.

