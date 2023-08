22 konservative indstiller Weiss som EP-spidskandidat

22 medlemmer af De Konservatives bagland har mandag i et brev indstillet Pernille Weiss som spidskandidat til EU-parlamentsvalget næste år.

Indstillingen fra de 22 partifolk, heriblandt fire byrådsmedlemmer, kommer, efter at partiledelsen i foråret opfordrede Weiss til at trække sig i forlængelse af en intern undersøgelse af dårligt arbejdsmiljø på hendes kontor.

- Det handler i bund og grund om, at vi synes, at den proces, der har været omkring Pernille Weiss som kandidat eller ej, fra ledelsens side ikke har været håndteret særlig pænt, siger Heidi Bundgaard fra Varde byråd.

Det er ifølge Bundgaard "landsrådet, der skal tage sådan en beslutning". Hun kritiserer ledelsen for topstyring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indstillingen fra baglandet kommer, efter at partiformand Søren Pape Poulsen (K) i maj meddelte, at der var "bred enighed" om ikke at genopstille Weiss som spidskandidat. Desuden opfordrede han Weiss til straks at trække sig fra EU-Parlamentet.

Opfordringen kom efter en intern undersøgelse af Weiss' kontor, hvor tidligere medarbejdere havde fortalt, at de følte sig "mobbet" og "truet".

Flere havde ifølge undersøgelsen forladt kontoret på grund af dårligt arbejdsmiljø.

De 22 underskrivere repræsenterer ifølge Heidi Bundgaard medlemmer over hele landet - både Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm.

Konservatives vælgerforening på Fanø ønsker også Pernille Weiss opstillet, hvilket tidligere er meddelt, og det står fortsat til troende, oplyser byrådsmedlem Christian Lorenzen til Ritzau. Silkeborg vælgerforening har trukket støtten til Weiss.

Indstillingen fra de 22 konservative er sendt til Søren Pape Poulsen og Søren Vandsø, som er partiets generalsekretær.

De Konservatives forretningsudvalg har allerede indstillet folketingsmedlem Niels Flemming Hansen som partiets spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet.

Det fortalte Pape på et pressemøde ved partiets sommergruppemøde i forrige uge.

Som nummer to og tre på listen indstilles de tidligere folketingsmedlemmer Marcus Knuth og Birgitte Bergman.

Heidi Bundgaard fortæller, at hun og de øvrige underskrivere har svært ved at forholde sig til den interne undersøgelse af Pernille Weiss. De står tilbage med flere ubesvarede spørgsmål:

Hvad er bevæggrunden? Hvem har udtalt sig? Er det kun anonyme?

Artiklen fortsætter under annoncen

SPØRGSMÅL: Betvivler du undersøgelsens kvalitet?

- Ja, det kan du godt sige. Følelsen af at være blevet mobbet kan være mange ting. Og hvor mange er det? Og hvad har Pernille gjort? Har hun ignoreret det, haft dialog eller søgt mægling? Alt det savner jeg svar på.

SPØRGSMÅL: Hvad ønsker I at opnå?

- Vi ønsker, at Pernille får lov at komme til afstemning. Og så lader vi medlemmerne tale. Hvis sol, måne og stjerner står ret, så kommer hun på listen.

- Det synes jeg, ville være rigtig godt, da hendes resultater taler for sig selv. Hun fortjener at få en omgang mere dernede, siger Heidi Bundgaard.

Pernille Weiss har ifølge Bundgaard et stort netværk i EU-systemet, som er til gavn for De Konservative.

SPØRGSMÅL: Kan I ikke bare være med til at skabe noget mere uro i De Konservative, som i forvejen er ramt?

- Jo, det kan man selvfølgelig godt sige, men på den anden side kunne det være rart, hvis vi er enige om, hvordan tingene bliver gjort.

Det fremgår af brevet fra de 22 partifolk, at "hvis Pernille Weiss ikke opnår valg til spidskandidat, indstilles hun til at fremgå på partiets liste til europaparlamentsvalget 2024".

/ritzau/