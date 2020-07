225 år med Trankebar

* Kong Christian IV ville gøre Danmark til en kolonimagt. Han sendte en ekspedition til Asien for at etablere en handelskoloni, der skulle drives af det nyoprettede selskab Det Dansk Ostindiske Kompagni.

* Adelsmanden Ove Giedde ledte ekspeditionen på fem skibe, der afsejlede fra Danmark i oktober 1618.

* I maj 1620 nåede skibene frem til Ceylon - det nuværende Sri Lanka - og her troede Giedde, at han kunne oprette en koloni. Det kunne han ikke. Han måtte sejle videre og blev rådet til at finde et egnet sted ved Indiens sydøstlige kyst, hvor fyrsten af Thanjavur havde vist interesse for at lave et arrangement.

* Den 13. september nåede Giedde-ekspeditionen havet ud fra Trankebar. Han gik i land og opsøgte fyrsten.

* Den 19. november indgik de aftalen, der mod en årlig afgift gav Danmark fiskerlandsbyen Trankebar som handelskoloni.

* Den 13. februar 1621 sejlede Giedde hjem igen for at meddele, at han havde oprettet en handelskoloni.

* Trankebar blev aldrig en god forretning for Danmark. Kun i perioder, hvor de store kolonimagter som Portugal og England havde travlt med krig, kunne Danmark som neutral øge sin handel og transportopgaver.

* Vigtige varer var blandt andet bomuldstekstiler og forskellige krydderier, der blev bragt til Europa for at blive solgt.

* I 1845 stoppede det danske kolonieventyr i Indien. Trankebar blev overdraget til England. Danmark fik betaling for de forbedringer, herunder bygninger, som Danmark havde opført i kolonien. Ellers var det et anliggende mellem England og fyrsten.

* Den anden lille handelskoloni i Asien, Serampore - eller Frederiksnagore - ved Calcutta, blev erhvervet i 1755 og blev overdraget til briterne sammen med Trankebar.

* I en traktat fra den 22. februar 1845 overdrages Trankebar og Serampore til briterne mod betaling for bygninger.

* Den 7. november 1845 tages Dannebrog for sidste gang ned i Trankebar, og Storbritannien overtager formelt kolonierne.

Kilder: Foreningen Trankebar, Den Store Danske, danmarkshistorien.dk (Aarhus Universitet)

/ritzau/