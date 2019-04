* 225-timers reglen trådte sammen med kontanthjælpsloftet i kraft 1. april 2016.

* Med 225-timers-reglen møder personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og ægtepar på integrationsydelse et krav om, at de som minimum skal arbejde 225 timer om året for ikke at blive trukket i ydelse.

* Lever enlige ikke op til reglen, vil deres ydelse blive sænket med 500 til 1000 kroner om måneden, mens ydelsen helt kan bortfalde for den ene ægtefælle, hvis parret ikke lever op til kravene.

* Idéen bag reglen er, at et arbejde på få timer ugentligt kan fungere som trædesten ind til ordinær beskæftigelse.

* Personer, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet, bliver i gennemsnit trukket cirka 1200 kroner per måned.

Kilde: Opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, DA.