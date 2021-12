Der skal synges mere med spædbørn, for det hjælper dem med at kunne tilknytte sig og udvikle sprog. Der skal synges mere i skolen, for det styrker elevernes indlæringsevne. Der skal synges mere i fritids- og foreningslivet, for det styrker de lokale fællesskaber. Og der skal synges mere af den største musik med de bedste kor, for det skaber store kunstneriske oplevelser.