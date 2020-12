25 milliarder skal sætte gang i økonomien

For at støtte økonomien under covid-19 har et stort flertal i Folketinget besluttet at sende 25 milliarder kroner ud i en såkaldt stimulus-pakke.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. Dermed er Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Liberal Alliance ikke med.

Her er aftalen:

* Udbetaling af resterende feriepenge:

- De sidste to ugers feriepenge kan blive udbetalt i marts. De første tre ugers feriepenge har man kunnet få frem til 1. december. Borgere, der ikke har fået de første tre uger udbetalt, kan vælge at få pengene i marts.

- Finansministeriet vurderer, at der er 45 milliarder kroner tilbage i feriepenge. 24 milliarder heraf ventes udbetalt.

- Det menes at skabe 5000 arbejdspladser på kort sigt.

* Eksportstøttepakke:

- I 2021, 2022 og 2023 bruges der hvert år 575 millioner kroner til at støtte eksporten og dermed danske job.

- Der fokuseres på støtte til eksport af grønne løsninger og til rådgivning.

* Forlængelse af hjælpepakker:

- Eksisterende hjælpepakker forlænges til og med februar. Det gælder lønkompensation og støtte til virksomheder med omsætningstab.

- Det vurderes at koste statskassen 2,3 milliarder kroner.

Kilde: Finansministeriet.

/ritzau/