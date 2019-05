2500 Vollsmose-borgere får besked om at deres bolig rives ned

En kabale skal gå op, når mindst 2500 Vollsmose-beboere genhuses. Nye boliger bliver sandsynligvis dyrere.

Siden efteråret 2018, hvor Odense Kommune aftalte "Den sidste Vollsmoseplan", har borgere i Vollsmose vidst, at netop deres bolig kan være blandt de i alt 1000 boliger, som skal rives ned.

Tirsdag aften får flere tusinde beboere besked om, at de ikke kan blive boende.

Hvis deres bolig på kommunens kort er markeret med rød, er den 1 af de 871 boliger, som efter planen skal rives ned - er den gul, er den 1 af 129, som kommunen har i søgelyset.

På en række beboermøder præsenteres nemlig en ny udviklingsplan for bydelen, der har fået prædikatet Danmarks største ghetto. Ritzau er i besiddelse af planen.

I alt skal mellem 2500 og 3000 beboere genhuses over en længere årrække.

Tallet kan dog ændre sig, da man endnu ikke har fundet en investor til at bygge nye, private boliger i området.

Efter planen begynder nedrivningen af boliger i Fyrreparken som den første afdeling i 2020, og først i midten af 2029 er nedrivningen af den sidste afdeling - Egeparken - gennemført.

Kritikere har påpeget, at det vil blive svært at finde almene boliger i et lignende prisleje i de to boligselskaber, Civica og FAB, som skal stå for genhusningen.

Udviklingsplanen omhandler blandt andet veje, nybyggeri, salg af arealer, erhverv og arbejdsplader.

Planen er kommunen blevet pålagt at gennemføre, da Vollsmose optræder på regeringens liste over såkaldt hårde ghettoer.

Derfor skal bydelen inden 2030 have maksimalt 40 procent almene familieboliger.

Derudover skal den forsøge at leve op til kriterier om blandt andet niveauet for kriminalitet, uddannelse og andel af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig herkomst.

Udviklingsplanen skal sendes til godkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1. juni 2019.

/ritzau/