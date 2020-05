25.000 danskere har bestilt coronatest uden lægehenvisning

I en uge har voksne danskere kunnet bestille en test for coronavirus uden at have en henvisning fra læge.

25.000 - helt præcist 24.767 - har benyttet sig af myndighedernes nye tilbud om at bestille en test for coronavirus uden henvisning fra egen læge.

Det viser et notat fra Sundheds- og Ældreministeriet.

En test kan bestilles på hjemmesiden coronaprover.dk.

Myndighederne har kapacitet til at teste 50.000 om ugen. Hjemmesiden har været åben i en uge.

Sidste mandag fik unge mellem 18-25 år tilladelse til at bestille en test. Dagen efter blev grænsen hævet til personer mellem 18-27 år, og i løbet af sidste uge blev grænsen løbende hævet.

Søndag blev der åbnet for, at alle voksne danskere kan blive bestille tid til en test.

Selv om man kan bestille en test på hjemmesiden med sit NemID, skal man stadig opsøge læge, såfremt man har symptomer.

Desuden kan man ikke regne helt med et negativt resultatet. I nogle tilfælde vil virus endnu ikke kunne konstateres med testen.

/ritzau/