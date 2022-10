25.000 ventes på gaden til årets klimamarch

Søndag finder årets klimamarch arrangeret af Klimabevægelsens sted i 13 danske byer. Det sker under navnet Folkets Klimamarch. Og med udsigt til folketingsvalget på tirsdag, så er det helt bevidst, at den falder netop nu.

- Sidste år gik vi på gaden under kommunalvalget, og i 2019 gik vi også på gaden under valgkampen, siger Jeppe Bay Lynggaard, medarrangør af Folkets Klimamarch.

- Det er det momentum, som bliver bygget op under en valgkamp, som vi gerne vil bruge til at presse politikerne, siger han.

2022 er femte år i træk, at danskerne inviteres til Folkets Klimamarch - og forventningen er, at op mod 25.000 vil deltage. Formålet med arrangementet er helt klart ifølge Jeppe Bay Lynggaard.

Han forventer, at marchen vil være med til at lægge det sidste pres på politikerne inden valgdagen.

- Vi kan høre fra eksperter og valgforskere, at der stadig er mange vælgere, som er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds, siger Jeppe Bay Lynggaard.

- Vi håber, at klimamarchen kan være med til at skabe opmærksomhed på, at klimaet skal være det vigtigste.

Søndag eftermiddag vil flere politikere deltage i begivenheden. En af dem er Martin Lidegaard (R), som understreger, at klimaet hele tiden har toppet prioriteringslisten hos Radikale Venstre.

- Vi har for nyligt fremlagt et meget ambitiøst udspil om udfasning af gas- og oliefyr, så det er ikke noget, vi finder på i 11. time. Det har været radikal politik længe, siger Martin Lidegaard.

Arrangørerne forventer ikke, at marchen bliver lige så stor i år, som den gjorde op til folketingsvalget i 2019, hvor valget blev et klimavalg.

- Samtlige partier på Christiansborg har nu en klimapolitik, siger Jeppe Bay Lynggaard.

- Så det er også nemmere for partierne at dække sig ind under, at de faktisk gør noget for klimakrisen, tror jeg, end det var i 2019, hvor det var få partier, som havde en klimapolitik.

Selv om alle partier har en klimapolitik, så mener Martin Lidegaard, at klimaet aldrig har været vigtigere. Begivenheden er ifølge ham med til at skabe et politisk pres.

- Der er mange, som har sagt, at det her ikke er et klimavalg ligesom det var sidste gang, men det er det. Klimaet har aldrig været vigtigere, og det viser klimamarchen ved at så mange tusinde mennesker går på gaden, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen vil også være blandt deltagerne i København, hvor marchen starter klokken 13.00 på Christiansborg Slotsplads.

Ruten strækker sig tre kilometer rundt i byen, inden den slutter, hvor den startede.

/ritzau/