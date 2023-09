253 anmeldelser om koran- og flagafbrændinger på seks uger

På halvanden måned er der anmeldt 253 demonstrationer med bog- og flagafbrænding i Danmark.

Det oplyser Justitsministeriet, der har fået den seneste opgørelse, der løber fra midt juli til start september, fra Rigspolitiet.

- Samtidig har Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyst, at den seneste tids koranafbrændinger har haft betydning for det aktuelle trusselsbillede, og at terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau, lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

- De kendsgerninger understreger med al tydelighed situationens alvor, og den situation forholder regeringen sig ansvarligt til ved at fremsætte et lovforslag. For regeringen handler det først som sidst om danskernes sikkerhed og tryghed, lyder det videre fra ministeren.

Tidligere i august trådte regeringen frem med et konkret forslag til et juridisk indgreb mod koranafbrændinger.

Forslaget er en udvidelse af en eksisterende paragraf, der blandt andet forbyder afbrændingen af andre nationers flag.

Ordlyden kommer mere specifikt til at være, at det kan straffes, hvis man behandler genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund "utilbørligt".

Utilbørlig behandling kan eksempelvis være at brænde, tilsøle, trampe på eller stikke i en koran, bibel eller tora.

Regeringens forbud kommer efter en tid, hvor en stribe koranafbrændinger har skabt spændinger mellem Danmark, Sverige og mellemøstlige lande.

Det har været en prioritet for regeringen at få ro på situationen for at pleje "danske interesser", som argumentationen har lydt.

Forslaget har fået kritik for at kunne begynde en glidebane mod flere indgreb i ytringsfriheden.

