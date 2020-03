2555 personer i Danmark er registreret med coronavirus

De danske myndigheder har fundet cirka 150 flere coronasmittede.

De danske myndigheder har konstateret smitte med coronavirus hos 2555 personer. Det viser en opdateret opgørelse fra Statens Serum Institut mandag klokken halv ti.

Det reelle antal af smittede regnes for at være højere end de konstaterede, da ikke alle personer med symptomer er testet. Lige så er det muligt at have virusset uden at have symptomer i en periode.

Indtil videre har myndighederne fået svar på 21.378 test.

Derudover afventer sundhedsmyndighederne svar på en række test. Hverken de ubesvarede test, eller de test, der ikke har givet et klart resultat, tælles med i de 21.378.

Fra både myndighederne og regeringens side har der været et ønske om at foretage flere test.

Målet er ifølge Sundhedsstyrelsen at teste 5000 personer om dagen. Det vil svare til niveauet i Norge, som har et indbyggertal tæt på det danske.

I mandagens opgørelse har myndighederne fået svar på 1180 flere prøver siden den seneste opdatering søndag.

Det kan ikke nødvendigvis oversættes til, at der er blevet taget 1180 prøver siden søndagens opdatering.

Det skyldes, at prøverne skal komme tilbage med et svar, og svaret skal indsamles til opgørelsen. Den forsinkelse kan skabe forskydninger.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at op mod 580.000 danskere - cirka ti procent af befolkningen - vil blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Ud af de smittede vil op mod 11.200 danskere blive så syge af coronavirusset, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 skal have intensiv behandling, lyder vurderingen.

Opdateringen for antallet af smittede indeholder ikke en opdatering på antallet af indlagte. Lørdag lød opgørelsen for antallet af indlagte på 499 personer.

Af dem var 131 på intensiv afdelinger med 113 af dem i respirator.

/ritzau/