25.995 er testet coronapositive - næsthøjeste nogensinde

Det seneste døgn har 25.995 personer fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

Antallet af positive tilfælde er det næsthøjeste under epidemien - kun overgået af onsdag i denne uge, hvor der var 28.283 smittede på et døgn.

Ud af det seneste døgns 25.995 smittetilfælde er der 2027 personer, som før har været smittet.

Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Institut for Farmaci ved Københavns Universitet, noterer sig, at smittetallet fortsat er meget højt.

Hun bemærker dog også, at det særligt er én gruppe, der trækker tallet op.

- Vi har rigtigt meget smitte blandt de unge mennesker. Mange af dem, der er testet positive, er formentlig blevet smittet i forbindelse med nytårsfester.

- Men de bliver typisk ikke ret syge, og derfor gør det ikke så meget, hvis bare ikke de smitter de ældre, siger hun.

De 6-11-årige, der har været på forlænget juleferie, fylder derimod ikke så meget i smittebilledet lige nu, som de har gjort.

Men det vil formentlig ændre sig nu, hvor de igen er begyndt i skole.

- Der vil klart opstå smitte blandt børnene. Der er selvfølgelig indført selvtest for alle, men de fanger ikke alt, siger Camilla Foged.

De 25.995 smittetilfælde er fundet blandt i alt 223.251 PCR-prøver, der er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det vil sige, at 11,64 procent af det seneste døgns foretagne PCR-prøver har vist et positivt svar for coronavirus.

Der er det seneste døgn også foretaget 215.103 kviktest, hvor man podes i næsen.

På grund af for stor usikkerhed i testresultaterne fremgår det ikke af SSI's tal, hvor mange der er testet positiv i en kviktest det seneste døgn.

På landets hospitaler er der torsdag indlagt 756 personer med corona. Det er 28 færre end onsdag.

Antallet af indlagte dækker over personer, der både er indlagt med og på grund af coronavirus.

Ud af de 756 personer, der er indlagt, er 82 af dem på intensiv, og 47 får hjælp af en respirator.

Yderligere 11 smittede er døde. Det bringer det samlede antal coronarelaterede dødsfald under epidemien op på 3333.

/ritzau/