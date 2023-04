26 billeder viser russisk specialfartøj nær gasledninger før læk

Et russisk specialfartøj kaldet SS-750 blev i september sidste år set nær det sted, hvor Nord Stream-gasledningerne ifølge myndigheder blev saboteret.

Det skete, få dage før rørene blev ramt af eksplosioner.

Det oplyser Forsvarskommandoen over for dagbladet Information.

Der er tale om billeder, som kan dokumentere, at det russiske specialfartøj var nær Nord Stream-rørenes sprængningspunkt.

Forsvarskommandoen bekræfter således i et svar til en aktindsigt, at en dansk patruljebåd tog 26 billeder af det russiske fartøj.

Den danske patruljebåd befandt sig i området øst for Bornholm 22. september.

Eksplosionerne skete 26. september.

Specialfartøjet er indrettet til at foretage operationer under havets overflade. Det har en miniubåd af typen AS-26 Priz om bord. Det skriver Information.

Joachim von Braun, der er svensk forsker, ruslandskender og efterretningsekspert, betragter oplysningen som opsigtsvækkende.

- Det er utrolig interessant. SS-750 er et specialfartøj, som er konstrueret præcis til undervandsoperationer, siger han til Information.

Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere har arbejdet 15 år i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) siger, at oplysningen "kaster lys over det, der foregik i området dagene forinden".

- SS-750 er det mest interessante fartøj at få bekræftet, for vi ved, at det har kapacitet til at foretage en sådan operation, siger han til Information.

Information har tidligere afdækket, at Forsvarskommandoen er i besiddelse af 112 billeder af russiske fartøjer i området.

Men det er ifølge avisen første gang, at Forsvaret bekræfter, at der er tale om det specifikke russiske fartøj SS-750 med miniubåden om bord.

/ritzau/