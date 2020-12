26.000 aflyste en bestilt togrejse i sidste uge

Hos DSB og i biltrafikken er der langt mindre aktivitet sammenlignet med tidligere år.

Juletrafikken er lav i år, og hos DSB har mange fået refunderet deres billet til julerejser.

Det oplyser Transportministeriet.

Knap 26.000 aflyste i sidste uge - uge 51 - en bestilt togrejse. Sidste uge bød ligeledes på et fald på 32 procent i personbiltrafikken sammenlignet med samme periode sidste år.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) kalder det positivt, at danskerne passer på hinanden under coronakrisen ved at aflyse rejser.

- Det er rigtig positivt, at danskerne passer på sig selv og hinanden ved at undgå rejser, når de kan. Det betyder også, at dem, der skal hjem til familien frem for at holde jul alene, rent faktisk kan rejse med god plads og tryghed.

- Jeg er glad for, at vi kan holde hele den kollektive trafik i gang for dem, der har en samfundskritisk funktion og for dem, der ikke har en bil selv, som for eksempel studerende, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Hos DSB fortalte informationschef Tony Bispeskov tirsdag morgen, at man forventede, at passagertallet ville blive mere end halveret sammenlignet med sidste år.

- Vi havde en jul i 2019, som var et rekordår i forhold til, hvor mange som tog toget. Men i år bliver det meget modsat, for vi forventer rekordfå julerejsende, lød det.

I sidste uge lagde DSB et loft på, hvor mange pladsbilletter som kan købes frem til 3. januar. Nu kan togselskabet maksimalt sælge billetter til 70 procent af pladserne til ture på tværs af landet.

Loftet gælder InterCity, InterCityLyn og Lyn+. Men tirsdag morgen var ingen strækninger i juletiden udsolgt.

Til gengæld lå lastbiltrafikken sidste uge højere end i samme periode 2019. Og det er, mener Benny Engelbrecht, som det skal være.

- Selv om tomme tog og busser er et trist syn, er det i den her periode en god ting, og når vi samtidig kan se, at godstrafikken ligger højt, er det et sikkert tegn på, at trods corona er der godt gang i samfundet, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/