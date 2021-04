27.000 har vist interesse for overskudsvacciner i Hovedstaden

Fra onsdag har alle i Region Hovedstaden kunnet skrive sig på en venteliste til overskudsvacciner.

I Region Hovedstaden har der onsdag været en overvældende interesse for at skrive sig på en venteliste til overskudsvacciner.

Cirka 27.000 borgere har skrevet sig på ventelisten. Det er langt over de op til 25 vaccinedoser, der dagligt er tilovers i regionen.

Det siger Helene Bliddal Døssing, konstitueret vicedirektør i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

- Der har været en meget stor interesse. Jeg tror ikke, vi havde forestillet os, at der var så mange, der havde lyst til at skrive sig på den her liste, siger hun.

Konceptet med en venteliste til vaccinedoser er ikke ny i Region Hovedstaden. Hidtil har muligheden dog kun været forbeholdt personer, som allerede har fået en invitation til at blive vaccineret.

Men fra tirsdag er der åbnet for, at alle regionens borgere kan benytte listen.

Listen giver en mulighed for, at borgere dagligt kan skrive sig op til at modtage en vaccine, der er blevet i overskud sidst på dagen.

Det vil ske, efter alle de fremmødte på regionens vaccinationscentre er blevet vaccineret.

Det er de ældste borgere på listen, som vil blive prioriteret først til at få en vaccine. Tiltaget skal gøre, at regionen undgår, at vacciner går til spilde.

Efter onsdagens store interesse kan Helene Bliddal Døssing godt være nervøs for, at nogle risikerer at blive skuffede, fordi der er så få vacciner i overskud på daglig basis.

I hvert af regionens fem vaccinationscentre er det således et sted mellem nul og fem vacciner, der dagligt bliver tilovers.

Det vil sige, at der samlet for regionen måske kun vil være op til 25 vacciner tilover hver dag.

Helene Bliddal Døssing og kollegerne vil den næste tid se på, om det nuværende setup er den rigtige måde at fordele overskudsvaccinerne på.

- Nu er vi lige gået i gang med det her system, så vi skal have tid til at se på, hvordan vi kan gøre det her system smartere.

- Men hvis det fortsætter på den her måde, så skal vi selvfølgelig have det justeret, siger hun.

Interesserede skal dagligt skrive sig på ventelisten før klokken 13.30. Bliver man siden ringet op, skal man kunne møde op til et af vaccinationscentrene inden for 30 minutter.

Navnene på ventelisten bliver slettet hver dag.

/ritzau/