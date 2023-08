28 ansøgninger om nye friskoler er sendt til ministerium

Der kan være en række nye friskoler på vej rundt omkring i Danmark.

28 ansøgninger om at oprette skoler er sendt til Børne- og Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal siden 2015, skriver Jyllands-Posten.

Mange af skolerne ser ud til at åbne steder, hvor en folkeskole står til at skulle lukke. Eller hvor en lukning har været på tale.

Ifølge Jyllands-Posten har en række kommuner varslet skolelukninger.

- Det, vi ser nu, er en direkte konsekvens af kommunernes spareøvelser, men det er samtidig et stærkt demokratisk signal fra forældrene om, at de ønsker at bevare den lille, lokale skole, og at nærværet har en stor værdi i de små samfund, siger Peter Bendix, som er formand for Friskoleforeningen, ifølge Jyllands-Posten.

I landsbyen Vestervig i Thy står skolen til at lukke, mens privatskolen Havland åbner som en erstatning. En række borgere gik tidligere på året sammen om at indsamle de 20.000 kroner, det koster at ansøge om at åbne en privatskole, skriver Jyllands-Posten.

I dag går der 46 elever på Vestervig Skole. Initiativtagernes håb er, at der på sigt skal gå flere på den nye skole.

