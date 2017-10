28.000 ledige snupper præmie for at få job

Det gavner de ledige og samfundet, når tusinder får job, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Det er en vindersag, at godt 28.000 langtidsledige siden april har vundet en jobpræmie, når de får arbejde. De ledige har i gennemsnit tjent 1387 kroner i præmie. Samtidig skal statskassen betale mindre i offentlige overførsler.

Det mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Nogle af dem, der står længst fra arbejdsmarkedet, får ekstra tilskyndelse til at tage et job og gå ind på arbejdsmarkedet. Det giver flere penge til dem selv, frem for at være på passive overførsler, siger Troels Lund Poulsen.

I foråret vedtog Folketinget jobpræmien. Den er målrettet langtidsledige på kontanthjælp. De skal have gået arbejdsløse i et år gældende fra uge 48 i 2016 for at få præmien.

Ledige på dagpenge skal have gået arbejdsløse i halvandet år.

Præmien udgør højest 10 procent af den lediges løn og højst 2500 kroner om måneden. Præmien kan udbetales i halvandet år, men kun indtil april 2019. Da stopper ordningen. Hver ledig kan i alt få udbetalt 45.000 kroner.

Spørgsmål: Kommer flere i arbejde, fordi flere tusinder færre får kontanthjælp efter kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen?

- Tingene skal jo ses i en sammenhæng. To ting gør en ekstra forskel for at få folk ind på arbejdsmarkedet: Det går godt i Danmark og rundt omkring os. Der skabes flere job, siger Troels Lund Poulsen.

- Og så har vi gjort det mere attraktivt at flytte sig fra passive overførsler ind på arbejdsmarkedet. Derfor har der været et dramatisk fald i folk, som får kontanthjælp. Nu ser vi også tal for folk, som får jobpræmie.

Før var vi for dårlige til at få ledige og flygtninge i job, mener beskæftigelsesministeren.

- Igennem for mange år har vi ikke været dygtige nok til at tage fat på dem, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, siger Troels Lund Poulsen om flygtninge og folk på kontanthjælp.

