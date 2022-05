2800 frivillige udleverer stemmesedler i landets to største byer

2800 personer har meldt sig som frivillige valghjælpere i København og Aarhus, når der afholdes folkeafstemning om forsvarsforbeholdet på onsdag.

I Aarhus var målet at rekruttere 1300 frivillige, og de er fundet takket været et samarbejde med den lokale ugeavis og et brev til tilfældigt udvalgte aarhusianere.

Det oplyser chef for valgsekretariatet i Aarhus Kommune Lene Hartig Danielsen.

- Vi har skrevet ud til 83.000 tilfældigt udvalgte aarhusianere, og vi er meget taknemmelige over, at 1300 af dem har valgt at bruge en dag i demokratiets tjeneste, siger hun.

De frivillige skal være valgtilforordnede og blandt andet udlevere stemmesedler til borgerne og hjælpe med optællingen af stemmer.

Også København Kommune er nået i mål med at finde 1500 frivillige, oplyser kontorchef Jesper Hyldal, Kultur- og Fritidsforvaltningen.

- Det er altid en stor opgave, og vi er glade for det er lykkes at finde så mange københavnere, som har lyst til at give en dag til demokratiet, siger han.

Ligesom i Aarhus har man i København skrevet ud til et tilfældigt udsnit af borgerne for at bede om hjælp.

En menneskelig fejl hos kommunens leverandør, KMD, betød dog, at 171.143 københavnere i første omgang modtog et forkert brev i deres e-Boks.

Under emnefeltet "Bliv frivillig ved Folkeafstemning 1. juni" indholdt brevet i stedet en invitation til gravide københavnere om deltagelse i et forskningsprojekt.

Det skyldes, at leverandøren vedhæftede et forkert brev.

- Selv om der var lidt udfordringer med at få sendt det rette brev i første omgang, er vi glade for budskabet nåede ud, og at københavnerne har tid og lyst til at hjælpe.

- Det gik især stærkt med tilmeldingerne efter vi sendte brevet ud, så vi tror det har haft en positiv påvirkning, siger Jesper Hyldal.

De frivillige modtager diæter for deres indsats.

Lørdag var i øvrigt sidste dag, hvor man kunne brevstemme.

Både i København og Aarhus er meldingen, at antallet af brevstemmer ligger over antallet af brevstemmer ved afstemningen om retsforbeholdet i 2015.

I Aarhus Kommune har man ifølge Lene Hartig Danielsen modtaget i alt 14.733 brevstemmer. Det er 44 procent flere stemmer end ved afstemningen i 2015.

