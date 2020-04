285 personer er døde med coronavirus i Danmark

Antallet af indlagte coronapatienter falder. 100 personer er i øjeblikket indlagt på en intensivafdeling.

Mandag er 285 personer konstateret døde efter at være smittet med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det er 12 flere end tallet for søndag.

Det kan ikke siges med sikkerhed, om personerne er døde på grund af virusset. En stor del af de døde har nemlig lidt af andre alvorlige sygdomme i forvejen.

Antallet af indlagte coronapatienter fortsætter tendensen og falder fra 396 til 388.

100 personer er på en intensivafdeling, og det er fire færre end søndag.

Til gengæld er antallet af patienter i respirator øget fra 85 til 87 det seneste døgn.

Myndighederne har også offentliggjort tallet for bekræftede smittetilfælde.

Det seneste døgn er det steget fra 6174 til 6318 personer. Det er en stigning på 144 personer fra søndag til mandag.

Tallet skal tages med forbehold, da det ikke er alle personer med symptomer, der testes.

Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at det reelle antal smittede kan være mellem 30 og 70 gange større end det officielle tal.

Det er blandt andet baseret på erfaringer fra Island og Tyskland. Derudover bygger estimatet på test af 1000 danskere, der har doneret blod.

Der er i alt 72.099 personer, der frem til mandag er blevet testet for, om de er smittet med Covid-19, som sygdommen, der udløses af coronavirus, hedder.

Det er en stigning på 1974 personer sammenlignet med søndag.

Tidligere har der været forvirring om, hvorvidt Sundhedsstyrelsen havde et mål for, hvor mange der skulle testes dagligt for coronavirus.

Men lørdag slog Sundhedsstyrelsen fast, at den ikke har noget testmål - andet end at dem, der ifølge retningslinjerne skal testes, bliver testet.

I alt 2235 danskere har været smittet med virusset, men er siden blevet raske igen.

Sundhedsmyndighederne taler om en "overstået infektion" og ikke en decideret raskmelding.

Infektionen defineres som overstået, hvis man ikke er indlagt eller er død, 14 dage efter at virusset blev konstateret.

Coronavirusset brød oprindeligt ud i millionbyen Wuhan i det centrale Kina i slutningen af december sidste år.

Siden da har det spredt sig hastigt til lande over hele kloden.

På verdensplan er 1,8 millioner mennesker ifølge Johns Hopkins University bekræftet smittet med coronavirusset.

114.983 personer har mistet livet under pandemien.

/ritzau/