30 døde svaner er fundet ved sø på Lolland

En borger opdagede tirsdag adskillige døde svaner ved Søndersø ved Maribo. Årsagen til deres død er ukendt.

Der er tirsdag eftermiddag fundet omkring 30 døde svaner samt enkelte døde skarver og måger ved en sø ved Maribo på Lolland.

Det skriver Folketidende.dk.

Det var en borger, der opdagede de livløse fugle og efterfølgende kontaktede Lolland Kommune og Veterinærenheden under Fødevarestyrelsen.

Også Lolland-Falster Brandvæsen blev tilkaldt. Brandvæsenet stod for indsamlingen af de døde svaner, og dette arbejde tog omkring tre timer.

- Nogle har været døde længe af vinterskader, så det er mest den store flok af svaner, der bekymrer, siger miljøvagt Dorthe Prit Lahrmann til Folketidende.dk.

Det er uvist, hvad der har forårsaget fuglenes død, men der er ifølge miljøvagten en mistanke om, at det kan være fugleinfluenza.

Veterinærenheden har taget en af svanerne med for at fastlægge en dødsårsag. Undersøgelserne taget formentlig "et par dage", fortæller Dorte Prit Lahrmann.

/ritzau/