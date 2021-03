300 millioner flere dåser og flasker endte i pantautomater i 2020

Den nye juicepant og coronaåret, der har holdt os hjemme, er grunden til stigningen, mener Dansk Retursystem.

I 2020 blev der pantet for 19 procent mere end i 2019. Og det er en stigning, der er langt ud over det sædvanlige. Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse.

I alt kom 1,7 milliarder dåser og flasker retur i systemet i 2020. I 2019 år var tallet 1,4 milliarder.

- Vi er vant til, at danskerne er rigtig gode til at pante, og at mængden af panteflasker stiger en smule hvert år. Men den her stigning på 19 procent er fuldstændig vild og overgik alt, hvad vi har set tidligere, siger Lars Krejberg Petersen, administrerende direktør for Dansk Retursystem i pressemeddelelsen.

Stigningen tilskrives både coronaåret, der har holdt danskere hjemme, og derfor har flyttet forbruget af vin, vand og øl ind i de private stuer.

Og så er en del af stigning begrundet med den nye pantordning på juicer og andet, der blev indført i 2019, skriver Dansk retursystem.

Fire procent af stigningen kommer fra pant på juice- og saftprodukter. De resterende 15 procent af stigningen kommer fra øl og sodavand.

Returprocenten - altså hvor meget af den solgte pant, der er refunderet - var i 2020 på 92 procent. Det er samme niveau som i 2019.

/ritzau/