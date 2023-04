30.000 høns på Als er ramt af fugleinfluenza og skal aflives

En besætning ved Augustenborg på Als med 30.000 høns er ramt af den meget smitsomme fugleinfluenza H5N1.

De kommende dage vil Fødevarestyrelsen derfor aflive alle dyr i besætningen.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det er mange fugle, vi nu skal have aflivet. Men aflivningerne er desværre nødvendige.

- Både for at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning, siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Signe Hvidt-Nielsen i pressemeddelelsen.

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom, som rammer fugle. Sygdommen skyldes infektion med visse typer af influenza A-virus.

Den rammer meget sjældent mennesker, men er smertefuld og ofte dødelig for høns, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Der er set tilfælde af fugleinfluenza blandt andre dyrearter. Eksempelvis ræve, mink og kattedyr.

Udbruddet med fugleinfluenza er det fjerde udbrud i Danmark i år.

I januar blev først en hønsefarm ved Hedensted og siden en stor kalkunfarm ved Skælskør ramt af fugleinfluenza. I midten af marts blev en lille besætning ved Ramløse aflivet.

Tilsammen betød de tre udbrud, at omkring 65.000 dyr er blevet aflivet i år.

Det nuværende trusselsniveau for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til fjerkræ er sænket fra høj til middel i trusselsvurderingen fra 17. april 2023.

Fødevarestyrelsen følger løbende smitteudviklingen og tager stilling til, om der er behov for en ny trusselsvurdering.

- Det aktuelle udbrud får os ikke til her og nu at ændre på vores risikovurdering eller justere på de krav, der gælder for den danske fjerkræbranche.

- Derfor må økohøns, frilandshøns og andre fjerkræ stadig gerne være ude i det fri. Men det er klart, at vi følger situationen nøje og er klar til igen at skærpe restriktionerne for branchen, hvis smittetrykket og risikoen stiger væsentligt, siger veterinærchefen i meddelelsen.

