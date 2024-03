30.000 idrætsledere og frivillige har været på hjerteredderkursus

Knap 30.000 idrætsudøvere, trænere og ledere hos idrætsorganisationen DGI har nu gennemgået et hjerteredderkursus.

Det oplyser idrætsorganisationen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at foreningspersonerne er bedre rustet, når uheldet er ude, forklarer partnerskabschef hos DGI Jan Nielsen.

- Hjertet er godt oppe og pumpe i idrætslivet, og hvis uheldet er ude, og det går galt, så er det vigtigt, at der er nogen, der kan træde til med hjælp, siger han til Ritzau.

Hjerteredderkurserne er et samarbejde mellem DGI og Hjerteforeningen. Kurserne har været et tilbud i idrætsforeningerne siden 2019.

Samlet set har 29.431 personer været på kursus for at lære, hvordan de agerer i tilfælde af hjertestop.

Målet er ifølge partnerskabschefen, at endnu flere idrætsudøvere, frivillige og ledere skal rustes til at træde til med hjertemassage.

- Vi vil gerne tage endnu mere ansvar for at få seniorerne til at bevæge sig mere. Og det er klart, at der er en større risiko, når man kommer op i alderen, forklarer Jan Nielsen.

Der har ifølge partnerskabschefen været stor interesse blandt både udøvere, trænere og ledere for at tilmelde sig kurserne.

Hos Hjerteforeningen peger chefkonsulent Rikke Primdahl på vigtigheden af hurtig hjælp, inden ambulancen når frem.

- Der sker årligt 5000 hjertestop udenfor hospitalet, og hvis der hurtigt udøves en indsats med genoplivning, før ambulancen kommer frem, har helt op til hver anden en chance for at overleve, siger hun i pressemeddelelsen.

Cirka 14 procent af de personer, der får hjertestop uden for hospital, overlever. Det fremgår af Hjerteforeningens hjemmeside.

De fleste får varige skader eller dør, hvis de ikke får hjælp inden for cirka ti minutter.

Efter cirka seks minutter kan hjernen begynde at tage skade. For hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med cirka ti procent.

Projektet med titlen "Giv Liv i forening" er afsluttet i projektform i marts i år.

Men DGI og Hjerteforeningen vil fortsat tilbyde gratis hjerteredderkurser til idrætsforeninger, fremgår det af pressemeddelelsen.

DGI består af flere end 6000 lokale idrætsforeninger med samlet set godt 1,6 millioner medlemmer.

