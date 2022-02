30.000 skoleelever spiller fredag hjernen skarp med skak

Fredag står skoleskemaet hverken på dansk, tysk eller geografi. På 214 skoler er det vanlige skoleskema byttet ud med gymnastik for hjernen, når Skolernes Skakdag bliver afholdt.

Fokus for dagen er ifølge læringschef i Dansk Skoleskak, Mikkel Nørgaard, på elevernes evner i det faglige og sociale. Lærerne har før dagen været på kursus, hvor de har lært at sætte fokus på andet end spillet alene.

- Lærere og pædagoger bruger de ting, der sker undervejs i spillet, til at sætte fokus på eleverne. Eleverne får et indblik i, hvordan de tænker og løser problemer, siger Mikkel Nørgaard.

Og ifølge hjerneforsker og lektor ved Aarhus Universitet, Michael Winterdahl, kan det påvirke eleverne positivt, at de grubler over konger, løbere og bønder.

- Skak kræver koncentration og fokus. Sidder man ofte foran en skærm, udløser det konstant dopamin i hjernens center for belønning. Skak er et spil med forsinket belønning, og det kan være med til at øge evnen til at koncentrere sig, siger han.

Studier viser ifølge Michael Winterdahl også, at hvis man lærer at udsætte sine behov i barndommen, er man ofte bedre stillet i voksenlivet.

I et studie har man placeret børn overfor en flødebolle. Her fik de besked på, at hvis de kunne vente med at spise den, så ville de få en mere. Kunne de vente, gik de typisk en lysere fremtid i møde, end dem der spiste flødebollen, viste studiet.

- Jo bedre du er til at udsætte dine behov, des bedre går det dig i livet. Det er noget, vi ikke taler nok om. Noget er genetisk bestemt, men det kan også trænes. Derfor er det godt, hvis det kan leges ind, siger Michael Winterdahl.

Skoleskak har eksisteret siden 1960. I dag er der tilknyttet mere end 600 medlemsskoler, der i et vist omfang har skak som en del af undervisningen.

I år afholdes Skolernes Skakdag i samarbejde med Spar Nord-fonden og Det Obelske Familiefond.

/ritzau/