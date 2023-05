300.000 borgere får nyt skattekort

Skattestyrelsen har de seneste uger udsendt nye forskudsopgørelser til mere end 200.000 borgere.

Det skriver rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO Danmark i sit nyhedsbrev Depechen.

Det nye skattekort er blot et tilbud.

Den nye opgørelse vil træde i kraft, medmindre man selv aktivt går ind på skat.dk for at annullere den nye forskudsopgørelse.

Samlet modtager mere end 300.000 et brev om ny forskudsopgørelse, da Skattestyrelsen udsender yderligere en bunke breve i uge 23 og 31.

Det skriver BDO Danmark. Virksomheden forklarer, at baggrunden for "tilbuddet" fra styrelsen handler om en ambition om, at borgernes skat skal balancere, så man hverken får restskat eller overskydende skat, når året er omme.

Brevet bliver sendt til borgere, hvor styrelsen har en indikation om, at de pågældende har udsigt til restskat eller overskydende skat på over 5000 kroner for året.

- Din nye forskudsopgørelse er en service, som skal hjælpe dig med at betale den rigtige skat løbende, skriver Skatteforvaltningen i mailen.

Ifølge BDO Danmark har man efterfølgende 15 dage til at gå ind og annullere den nye forskudsopgørelse, hvis man ikke vil have, den skal træde i kraft.

Hvis den træder i kraft, afholder det dog ikke den enkelte borger fra senere at rette forskudsopgørelsen igen. Opgørelsen vil træde i kraft måneden efter.

/ritzau/