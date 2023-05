30.000 elever går på jagt efter bjørnedyr i Masseeksperimentet

Knap 30.000 elever fra folkeskolerne og gymnasierne er i disse uger på jagt efter mikroorganismer i mos og lav.

De deltager i det årlige forskningsprojekt Masseeksperimentet.

Projektet gavner både elever og forskningen, mener Lene Christensen, der er programleder for Masseeksperimentet.

- Masseeksperimentet har to formål. Det ene er at tilbyde motiverende naturfagsundervisning for eleverne.

- Det andet er, at eleverne er med til at samle data ind, som kan give nye og spændende resultater i forhold til det tema, de arbejder med, siger hun.

I år har eleverne særligt fokus på det mikroskopiske dyr bjørnedyret, som er et ekstremt hårdført dyr.

Nogle arter kan overleve nedfrysning og at rejse ud i rummet.

Samtidig ved forskerne meget lidt om, hvilke arter af bjørnedyr, vi har i Danmark, og hvilke roller de spiller i naturen.

Det kan skoleelevernes dataindsamling hjælpe forskerne med at blive klogere på.

For eksempel er der allerede fundet en art af bjørnedyr, som man ikke tidligere har set i Danmark, forklarer Lene Christensen.

Masseeksperimentet er udviklet af det nationale naturfagscenter Astra i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum.

- Vi kan få en masse viden om de her organismegrupper fra hele landet, fordi der bliver indsamlet materiale med så stor geografisk spredning.

- Det giver os en helt unik mulighed for at få helt ny viden om forekomsten af bjørnedyr i Danmark, og hvor de forskellige arter findes - hvilke mos og lavarter de findes på, siger Anders Tøttrup, der er vicemuseumschef på Statens Naturhistoriske Museum.

Ifølge Lene Christensen er det også motiverende for eleverne, at de tager del i et reelt forskningsprojekt.

- Vi ved, at nogle af de motivationspedaler, vi kan trykke på, er, at eleverne får lov til at lave noget, der er "hands-on".

- De har været ude at finde bjørnedyret i virkeligheden, og de har brugt undersøgelsesmetoder, som ligner dem, forskerne bruger i virkeligheden, siger hun.

De første resultater af elevernes undersøgelser ligger klar til efteråret, og Statens Naturhistoriske Museum står for analysen.

