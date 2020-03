301 danskere er indlagt med coronavirus

Siden mandag er antallet af indlagte danskere med coronavirus steget med 47. 301 personer er nu indlagt.

Heraf er 69 indlagt på intensiv, oplyser Sundhedsstyrelsen. Tallene var 254 og 55 mandag.

58 af de indlagte på intensiv har i øjeblikket brug for respirator.

De danske sundhedsmyndigheder har de seneste uger meldt ud, at de forventer en stor stigning i antallet af indlæggelser i løbet af foråret.

De flere coronapatienter forventes at sætte sygehusene under pres, og derfor arbejdes der på at skabe mere kapacitet.

Blandt andet er ikke-akutte operationer udskudt, og man oplærer personale til at kunne tage hånd om coronapatienterne.

/ritzau/