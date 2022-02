31 af 74 fastelavnskostumer er ikke mærket korrekt

Mangel på korrekt mærkning kan i værste fald betyde, at små børn ender med at få løse dele galt i halsen.

Hekse, politi og prinsesser.

Når børnene slår til tønden og konkurrerer om titlen som kattedronning og kattekonge, sker det ofte i indkøbte kostumer.

Sikkerhedsstyrelsen har op til fastelavn kontrolleret mærkningen på 74 fastelavnskostumer. Heraf var der problemer med mærkningen på 31 af dem. Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge produktchef ved Sikkerhedsstyrelsen Kirstine Gottlieb spiller mærkningen en vigtig rolle.

- Mærkningen er en hjælp til forbrugerne, så man kan gennemskue, om kostumerne er sikre, og om der er noget, man skal være særligt opmærksom på, siger hun.

- Man kan som forbruger tro, at man har købt et produkt, som er godt nok til ens barn, men så er der i virkeligheden risiko for, at barnet kan blive kvalt i snore og løse dele fra kostumet. Det kan også være brandfarligt, og det skal mærkningen også gøre opmærksom på, siger hun.

Hos størstedelen af de fejlmærkede kostumer, var problemet, at mærkningen i kostumerne var på engelsk. Fordi fastelavnskostumer betragtes som legetøj, er der krav om, at mærkningen skal være på dansk.

Det kan ifølge Kristina Gottlieb gøre det vanskeligere for forbrugere at gennemskue, om kostumer er sikre.

Ønsker man at de små poder, inden de klæder sig i kostumerne og går i krig med fastelavnstønden, er der ifølge Kirstine Gottlieb flere ting, man kan tjekke kostumet efter for.

- Vi anbefaler, at man tjekker, om kostumet har en CE-mærkning, kigger efter om det er godkendt til små børn og om kostumet kan være brandfarligt, siger hun.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler derudover også, at man undgår udklædningstøj med mange snore, da børn kan få viklet dem om halsen. Man bør også kontrollere, at der ikke er løse smådele, som børn kan sluge.

