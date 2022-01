31 coronapatienter på intensiv: Det laveste siden november

Der er det seneste døgn registreret yderligere 36.196 coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut søndag.

Det er sket på baggrund af 162.422 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen for coronavirus.

Af de smittede har 2055 tidligere haft en positiv PCR-test.

Det betyder, at positivprocenten ligger på 22,29 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Antallet af prøver ligger lavere end de foregående dage, og det kan hænge sammen med, at flere testcentre lørdag lukkede tidligere grundet stormen.

Antallet af indlagte med corona stiger med 26 til 948 personer.

Sundhedsstyrelsen har tidligere oplyst, at hver fjerde patient med en positiv coronatest er indlagt af en anden årsag end covid-19.

På intensivafdelingerne er antallet af patienter det seneste døgn faldet med fire til 31 personer.

Man skal tilbage til 4. november for at finde et tilsvarende antal.

Ifølge Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, er sygehusene mindre pressede, end tidligere under pandemien.

- Det ser ud til at holde stik, at der ikke kommer pres på intensivafdelingerne, siger hun.

Men høje smittetal udfordrer alligevel, mener hun.

- Når der er næsten 950 indlagte med covid-19, så er det trods alt mange patienter, hvor der skal gøres noget særligt for at undgå smittespredning, siger hun.

Hun peger også på, at de høje smittetal har en indflydelse på sundhedspersonales sygefravær.

Flere fagfolk har givet udtryk for, at det lave antal patienter med covid-19 på intensiv er udtryk for, at omikronvarianten er mindre sygdomsfremkaldende end tidligere varianter.

Der er yderligere 21 coronarelaterede dødsfald. Samlet set er 3738 personer med covid-19 afgået ved døden siden 2020.

Der er også foretaget 104.541 lyntest det seneste døgn. Men de positive tilfælde herfra indgår ikke i smittetallene grundet usikkerhed om resultatet.

1. februar bliver alle coronarestriktionerne, som kræver, at corona er en samfundskritisk sygdom ophævet.

Men Åse Bengård Andersen vil ikke spå om, hvilken betydning det får for smittetallene.

/ritzau/