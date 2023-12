31 kvinder og piger blev gjort ufrivilligt gravide af ansatte på danskejede vandkraftværker

Hagekors i Horsens, klimabevidste trossamfund og en ny premierminister i Polen. Morgensamling er klar med dagens nyhedsoverblik. Vi begynder dog i det østlige Centralafrika.

31 kvinder og piger er nemlig blevet gjort gravide mod deres vilje i perioden 2018-2022 af ansatte mænd på to vandkraftværker i Uganda. Vandkraftværkerne er ejet af den danske virksomhed Frontier Energy, som investerer i grøn energi i Afrika, skriver mediet Danwatch.

14 af pigerne var under 18 år. Nogle af dem var helt ned til 15 år. Enkelte af mødrene beretter også, at de er blevet smittet med hiv, efter at de blev presset til sex. Den danske ejer fik besked om, at noget var helt galt tilbage i 2021 – en advarsel, der angiveligt blev siddet overhørig.

Frontier Energy fortæller nu, at man er i færd med at undersøge sagen, men at de ikke kan gå ind i den, da "dette ville være uetisk og i modstrid med de retningslinjer, vi forsøger at efterleve på området".

Konference og kurser mod konfirmand-uro

Morgensamling flyver tilbage Danmark, hvor Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) i 2024 vil turnere med et kursus til alle landets stifter, skriver Kristeligt Dagblad i dag. Kurset skal handle om pædagogisk værtskab – med håbet om, at roen kan genfinde sig i konfirmationsforberedelserne.

Kurset tager på rundtur i landet efter konferencen "Koks i konfirmandstuen" den 11. januar, som Morgensamling beskrev i går. Her er et udsnit af landets præster inviteret af FUV og Præsteforeningen for at få bugt med konfirmandernes uroligheder, som tilsyneladende er et landsdækkende problem.

Trossamfund presser på ved COP28

Klimaudfordringer er derimod et verdensomspændende problem. Men også her vejres der morgenluft. Muslimer, kristne, jøder, hinduer og buddhister har nemlig i fællesskab opfordret regeringerne til skrive et løfte om ”en hurtig og retfærdig omstilling fra fossile brændstoffer” ind i den slutaftale, som efter planen skal komme fra klimakonferencen COP28 i Dubai senere i dag.

Ifølge dagens Kristeligt Dagblad møder alle store trossamfund som regel talstærkt op ved de årlige klimatopmøder. Men i år har de for første gang været samlet på ét sted i en tværreligiøs pavillon med repræsentanter for alle de store religioner.

To korte fra udlandet

Donald Tusk blev i går valgt som Polens nye premierminister, skriver Politiken. Det betyder også et farvel til den indtil nu siddende PiS-regering med Mateusz Morawiecki ved roret. Tirsdag formiddag vil Tusk præsentere sin regering, som så skal godkendes af parlamentet. Sidste led er, at præsident Andrzej Duda skal indsætte Tusk og hans regering, hvilket kan ske onsdag.

Den 31-årige kvinde Kate Cox i den amerikanske delstat Texas kan alligevel få foretaget en abort. Som Morgensamling beskrev i går har hun ventet på højesterets afgørelse, efter at hun blev nægtet abort – på trods af at både barnets og hendes eget liv var i fare, hvis fødslen skulle gennemføres. Højesteret omgjorde senere i går dén beslutning, skriver Ritzau.

Hagekors-hærværk i Horsens

En 40-årig mand, der tilbage i juli spraymalede flere hagekors på Vor Frelser Kirke i Horsens samt andre steder i byen og senere angreb to betjente under anholdelsen, fik i går i sin straf.

Han blev idømt psykiatrisk behandling med tilsyn fra Kriminalforsorgen, skriver TV 2 Østjylland. Han modtog dommen og blev efterfølgende løsladt. Sagen fik landsdækkende opmærksomhed, men graffitien, som viste et spejlvendt hagekors, blev hurtigt fjernet.

Ni gudstjenester omkring jul og nytår

DR har efter eget udsagn ikke misset én eneste julegudstjeneste siden 1925. Det bliver der heller ikke lavet om på i år. Julegudstjenesten, som sendes på DR1 og DRTV den 24. december, bliver i år transmitteret fra Vor Frue Kirke i Aarhus med sognepræst Ane Bramstoft som prædikant, mens værterne er Sofie Østergaard og Anders Agger.

Resten af programmet for de øvrige otte gudstjenester mellem jul og nytår, kan man læse mere om i denne pressemeddelelse fra DR.