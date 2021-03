31 svaner er fundet døde langs nordjysk strand

Dyrenes Beskyttelse frygter, at svaner er døde af fugleinfluenza, men prøvesvar fra de døde dyr afventes.

31 svaner er tirsdag fundet livløse i strandkanten tæt på havnen i Voerså i Vendsyssel i Nordjylland. Det skriver TV2 i samarbejde med TV2 Nord.

Dyrenes Beskyttelse frygter, at svanerne er døde af fugleinfluenza. Dyreværnsorganisationen har tirsdag fået flere meldinger om døde fugle.

Fødevarestyrelsen mener, at det er for tidligt at sige noget om dødsårsagen. Det siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Flemming Kure Marker til TV2.

De døde fugle bliver indsamlet, så de kan blive sendt til undersøgelse hos styrelsen.

I weekenden blev der også fundet døde svaner på Bornholm. I midten af februar var det samme tilfældet i Mørke på Djursland.

Der er de seneste måneder fundet flere tilfælde af fugleinfluenza i Danmark. Grundet frygt for spredningen af sygdommen er der blevet indført et krav om, at fjerkræ i fangenskab bliver holdt under en overdækning.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der i Nordjylland registreret 19 tilfælde af fugle, som er døde med fugleinfluenza i kroppen, skriver TV2. I alt er 248 prøver fra fugle analyseret i 2021, og i knap 30 procent af tilfældene har man fundet smitte med fugleinfluenza H5N8, som giver høj dødelighed blandt fjerkræ.

Den omfattende smitte får Fødevarestyrelsen til at opfordre til, at man indberetter fund af døde fugle til dem. Det kan man gøre gennem Fødevarestyrelsens app FugleinfluenzaTip.

/ritzau/