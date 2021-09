313 nye coronatilfælde - indlagte falder med 14 til 102

Der er det seneste døgn registreret 313 nye smittetilfælde med coronavirus.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

De seneste tre uger, har de daglige smittetal generelt været nedadgående, og det er noget, der overrasker Troels Petersen, der er lektor i eksperimentel partikelfysik på Niels Bohr Instituttet og medlem af Statens Serum Instituts ekspertudvalg for modellering af covid-19.

- Havde du spurgt mig for en måned siden, hvordan smittetallene ville udvikle sig efter den fulde genåbning, så ville jeg ikke have forudset dette.

- Men smittetallene fungere jo nærmest som en vejrudsigt. Det er noget, som vi alle holder øje med hver dag, og så vurderer vi ud fra dem, hvordan vi skal reagere. Det har folk vist sig gode til.

Han kalder udviklingen interessant, set i lyset af at den fulde genåbning også trådte i kraft for nylig.

- Derfor forudser jeg også, at smittetallene vil begynde af stige. Jeg tror nemlig ikke, at vi har set den fulde effekt af genåbningen endnu, selv om de fleste formentlig føler, at de har levet et ganske normalt liv, siger han.

De smittede er fundet på baggrund af 41.211 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen.

Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er 0,76.

Antallet af indlagte stiger med 14 til 102 personer. 26 af dem er på intensivafdelinger, og 19 får hjælp af en respirator til at trække vejret. Yderligere to personer er også blevet registreret døde med coronavirus.

Det beroliger Troels Petersen, at indlæggelsestallene ligger, hvor de gør, men han forudser en stigning i antallet, når vi for alvor rammer efteråret.

- Stigningen kommer dog også an på, hvor mange der bliver vaccineret, lyder det.

Tirsdag har SSI gjort det muligt for borgerne at vælge, hvilken vaccine, de vil stikkes med, fremgik det af en pressemeddelelse. Det sker i et forsøg på at få flere personer til at lade sig vaccinere.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at der det seneste døgn er givet 7220 vaccinestik.

4.438.743 borgere - svarende til 75,7 procent af befolkningen - har påbegyndt deres vaccinationsforløb, mens 73,7 procent kan kalde sig færdigvaccinerede.

