32-årig mand sigtet for drabet på Emilie Meng. Hvad ved vi om sagen?

Den 32-årige mand, der er blevet sigtet for frihedsberøvelse og vold mod en 13-årig pige, er også blevet sigtet for drabet på Emilie Meng i 2016 samt et overfald på en 15-årig pige i 2022.

Det bekræftede Sydjyllands og Lolland Falsters Politi ved et pressemøde onsdag.

Herunder følger et overblik over, hvad vi indtil videre ved om de tre sager, den 32-årige mand er blevet sigtet for.

Forsvandt efter bytur

Den 17-årige Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 omkring kl. 4 om morgenen efter en bytur med veninder i Slagelse. Hun gik fra Korsør Station, men kom aldrig hjem.

Efter seks måneders efterforskning blev hun 24. december fundet død i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup på Sjælland.

Politiet har senere erkendt i en pressemeddelelse, at det begik flere fejl i efterforskningen af Emilie Meng.

Elev truet med kniv

Under pressemødet oplyste politiet også, at den 32-årige mand er blevet sigtet for i december 2022 at have overfaldet en 15-årig pige fra Sorø Gymnastikefterskole med en kniv.

Ifølge sn.dk, hvis historie altså nu er bekræftet af politiet, skulle den sigtede have overfaldet pigen nær skolen, da hun gik en tur alene og talte med sin mor i telefonen. Pigen gjorde dog så meget modstand, at det lykkedes hende at flygte.

Manden er nu sigtet for trusler med kniv, forsøg på frihedsberøvelse og voldtægtsforsøg, oplyste politiet under pressemødet.

Bortførte 13-årig pige

Den 32-årige mand er også sigtet for tidligere i april at have bortført en 13-årig pige og udsat hende for overgreb i over et døgn. Pigen forsvandt, da hun uddelte aviser i området ved Kirkerup sydøst for Slagelse.

Pigen blev 17. april fundet på en adresse i Korsør, og den 32-årige mand blev anholdt.

Kort tid efter bekræftede Mai-Brit Storm Thygesen, bistandsadvokat til Emilie Mengs mor, til B.T., at manden ville blive efterforsket for drabet på Emilie Meng.

32-årig sigtet, nægter sig skyldig

Den 32-årige mand er nu varetægtsfængslet til og med 11. maj for samtlige tre sager.

Mandens advokat udtaler til Ritzau, at den sigtede nægter sig skyldig i sigtelserne.

Sydjyllands og Lolland Falsters Politi vil i den kommende tid efterforske lignende og uopklarede sager for at undersøge, om de har forbindelse til den sigtede, fortalte de til pressemødet onsdag.