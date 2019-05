320.000 lider af lungesygdom - kun halvdelen ved det

Ny kampagne skal få flere til at gå til lægen og få tjekket, om de lider af lungesygdommen kol.

Hvis du hiver efter vejret efter bare en kort tur op ad trappen, lider du måske af lungesygdommen kol.

Det er en kronisk sygdom, som 320.000 danskere skønnes at lide af.

Men det er kun cirka halvdelen, der har fået stillet diagnosen.

En ny kampagne, som Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen mandag søsætter, skal få flere til at kende sygdommen og gå til lægen, hvis de oplever symptomer.

- Der er både gode muligheder for at blive behandlet, og meget som man selv kan gøre for at mindske symptomerne og forbedre livskvaliteten, siger kampagneleder Elsa Martha Eriksen, Sundhedsstyrelsen.

Symptomer på kol kan eksempelvis være hoste, slim fra lungerne og åndenød i mere end to måneder.

Rygning menes at være hovedårsagen til kol. Men man kan også udvikle sygdommen, hvis man arbejder i et miljø med støv, dampe og gasser.

Hvis man vil behandle sygdommen, bør man ifølge Elsa Martha Eriksen holde op med at ryge, være fysisk aktiv og tage inhalationsmedicin.

- Men det er kun et rygestop, der kan bremse sygdomsudviklingen. Tabet i lungefunktion kan desværre ikke genvindes, siger hun.

Kampagnen med titlen "Pust liv i hverdagen" skal få flere danskere, der oplever symptomer på sygdommen, til at gå til lægen og få lavet et lungetjek.

En test af lungefunktionen kan be- eller afkræfte, om man lider af sygdommen.

Kampagnen kan blandt andet opleves via annoncer og sociale medier, ligesom tv-lægen Charlotte Bøving medvirker i en række videoindslag.

Kol er hvert år skyld i flere end 3500 dødsfald i Danmark.

/ritzau/