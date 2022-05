33-årig anholdt for hvidvask af 353 millioner kroner

En 33-årig mand er blevet anholdt og sigtet for hvidvask af 353 millioner kroner.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse.

Anholdelsen er en udløber af en sag fra 2020, hvor fire mænd blev idømt mellem to et halvt og seks års fængsel for hvidvask.

Sagen afdækkede et netværk med tråde til udlandet, som snød statskassen for et trecifret millionbeløb.

De involverede i den kriminelle organisation var meget sikkerhedsbevidste. De benyttede sig blandt andet af krypteret kommunikation via beskedtjenesten EncroChat.

Desuden brugte de alle dæknavne. Politiet kunne se, at der optrådte en central figur i netværket, men det lykkedes ikke at finde ud af, hvem han var.

Men under efterforskningen af en ny sag kom efterforskerne på sporet af brugerprofilen igen. Og denne gang mener politiet at have fundet frem til hvem han er.

Tirsdag valgte man så at slå til og anholde manden. Samtidig ransagede man flere adresser på Sjælland - blandt andet den 33-åriges bopæl.

Sagen er blevet efterforsket af NSK i samarbejde med Nordsjællands Politi. Desuden har politiet arbejdet tæt sammen med Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

- Der er tale om en særdeles omfattende sag, hvor vi gennem lang tid har manglet en af de personer, som var med til at organisere denne hvidvask, udtaler politikommissær Jonas Berthelsen i pressemeddelelsen.

- Omfanget har betydet store tab for statskassen, og vi er derfor meget tilfredse med dagens anholdelse og ransagninger. Det glæder os endvidere, at det gode samarbejde med andre myndigheder i ind- og udland har ført til, at vi nu har kunnet anholde den person, som vi tilbage i juni 2020 ikke kunne identificere.

En anklager vil onsdag forsøge at få den anholdte varetægtsfængslet i et grundlovsforhør.

/ritzau/