33 buslinjer i Storkøbenhavn bliver påvirket af ny metrolinje

En ny busplan, der skal få busnettet til at passe med åbningen af den nye metroring, er vedtaget.

En ny busplan er vedtaget mellem 12 kommuner og Region Hovedstaden.

Den skal få busnettet til at hænge sammen med den kommende Cityring, der åbner sommeren 2019.

I alt vil den nye busplan påvirke 33 eksisterende buslinjer, skriver Movia i en pressemeddelelse.

Den nye omlægning skal binde bus, tog og eksisterende metrolinjer sammen i ét sammenhængende transportsystem.

- Sammen har vi lagt vægt på, at borgerne i hele hovedstadsområdet får gevinst af de hurtigere rejsetider med metroen, når de pendler ind til København og Frederiksberg.

- Samtidig har vi haft fokus på at sikre en god lokal busbetjening, så alle borgere kan bevæge sig rundt i byen uden at skulle gå langt til et stoppested eller en station, siger Movias rådgivningschef Torsten Rasmussen i meddelelsen.

Blandt de velkendte buslinjer, der bliver påvirket af den nye metroring, er de kendte A-busser. Mange af dem vil med omlægningen køre til og fra de nye Cityringsstationer.

Eksempelvis kører den nuværende Linje 1A i dag parallelt med metroens kommende strækning gennem Indre By mellem Poul Henningsens Plads og Hovedbanegården.

Mange passagerer forventes at ville benytte metroen frem for bus. Derfor forventes det, at der ikke længere vil være behov for en A-bus på strækningen.

Der vil dog stadig køre en linje 1A mellem Avedøre St. og Hellerup St. Men den vil få en anden rute.

Københavns mest brugte buslinje - buslinjen 5C- vil dog køre den samme rute som i dag.

Den nye busplan har været til politisk behandling frem til 1. maj i år.

Mange steder har borgerne været inviteret til dialog. Det gælder København, Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe Kommuner, hvor de største ændringer i busruterne foretages.

Efter sommerferien i år rulles en informationskampagne ud i samarbejde med de berørte kommuner og Region Hovedstaden. Kampagnen kulminerer med Cityringens åbning i sommeren 2019.

/ritzau/