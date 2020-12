33 i Danmark er blevet smittet med engelsk virusmutation

En mere smitsom virusvariant fra England er blevet påvist hos 33 i Danmark fra 14. november til 14. december.

33 personer i Danmark er blevet bekræftet smittet med muteret virus fra England.

Det fremgår af et dokument fra Statens Serum Institut.

Mutationen er fundet i positive prøver mellem 14. november og 14. december, og den er fundet i 0,4 procent af de positive prøver fra den pågældende periode. Der kan være flere end de 33, vurderer seruminstituttet.

- Da der kun er sekventeret cirka 13,5 procent af det samlede antal positive i denne periode, vil det reelle antal, der kan være smittet med denne type i Danmark, være højere, står der i dokumentet.

Resultaterne tyder dermed ifølge Statens Serum Institut på, at der er samfundssmitte med den engelske virusvariant i Danmark. Det er dog på "et meget lavt niveau".

Der er tale om en virusstamme med navnet N501Y. Den har siden september spredt sig i England.

Britiske forskere har vurderet, at den kan være omkring 70 procent mere smitsom end det almindelige virus. Der er dog intet, der indtil videre tyder på, at man får et mere alvorligt sygdomsforløb af det muterede virus.

/ritzau/