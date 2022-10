34 folketingskandidater underskriver opråb fra ateist-formand

Statens forhold til religion er “blandt de vigtigste værdimæssige problemstillinger” i Danmark. Det har 34 folketingskandidater i hvert fald skrevet under på i et debatindlæg skrevet af Ateistisk Selskabs forperson, Anders Stjernholm, som bragtes i går på netmediet Altinget.

I indlægget står der, at staten i Danmark ikke bør støtte folkekirken økonomisk, at kristendomsundervisningen skal erstattes med et bredere filosofisk fag, at al omskæring af børn under 18 år bør være ulovligt, og at ingen religion bør favoriseres af staten. Alle underskrifterne komme fra folketingskandidater fra Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og SF, der i forvejen støtter en adskillelse af stat og kirke.