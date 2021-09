344 nye tilfælde med coronavirus - indlæggelser falder

Der er det seneste døgn registreret 344 nye tilfælde med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af smittetilfælde er lidt højere end de seneste dage, hvor der har været under 300 tilfælde om dagen, men der har også været en del udsving i, hvor meget der bliver testet.

Ifølge overlæge og professor Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital, er smittesituationen i øjeblikket stabil.

- Vi har lige nu en stabil tilstand med lav smittespredning. Der er ikke noget, der i den nære fremtid truer, vurderer han.

Det er ifølge overlægen svært at spå om udviklingen den kommende tid, hvor vejret bliver koldere, og flere mødes indendørs.

De seneste smittetilfælde er fundet blandt 37.200 PCR-test, som man får taget via en podning i halsen.

Antallet af test er overordnet set faldet markant de seneste dage, hvilket skal ses i sammenhæng med, at langt størstedelen af befolkningen er blevet færdigvaccineret.

Ifølge Henrik Nielsen gør det lavere antal test, at vurderingen af epidemien bliver på et mere usikkert grundlag.

- Vi ved heller ikke, hvad baggrunden for testningen er. Men man må formode, at det er danskere, der føler sygdomstegn, og de nære kontakter, siger han.

Det skyldes blandt andet, at der ikke længere et krav om coronapas, når man skal ud og spise eller til koncert.

Det lavere antal test kan betyde, at der i øjeblikket er et større mørketal - altså smittede personer, der ikke bliver testet.

En løsning på det kunne ifølge Henrik Nielsen være, at tilfældigt udvalgte borgere fra forskellige aldersgrupper over efteråret blev inviteret til at blive testet for at se, hvor mange der er smittet, uden at de ved det.

På landets sygehuse er status tirsdag, at antallet af indlagte med coronavirus er på 96. Det er tre færre end mandag. Det er samtidig det laveste antal indlagte siden midten af august.

Der er registreret yderligeret tre dødsfald. Dermed har Danmark samlet 2633 dødsfald relateret til corona.

Antallet af daglige vaccinationer er også gået markant ned i løbet af de seneste måneder, da de fleste er vaccineret.

Det seneste døgn er der givet knap 7000 stik. 74 procent af befolkningen er færdigvaccinerede.

/ritzau/