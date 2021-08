35 evakuerede afghanere flyttes fra Sjælland til jysk center

Asylcenteret i Thyregod i Vejle Kommune åbner for evakuerede afghanere. Det oplyser Udlændingestyrelsen.

Planen er, at omkring 35 personer skal flyttes fra Center Sandholm i Nordsjælland til Thyregod lørdag.

Det fortæller Anne la Cour, som er asylchef i Røde Kors, der står for det praktiske omkring centeret.

- Det er gjort klart, og der er 35 personer, som skal derover. Vi gør det for at gøre plads i Sandholm, i tilfælde af at vi skal modtage flere der.

- Alle skal igennem Sandholm, fordi de skal registreres hos myndighederne. De bliver registreret af politiet i lufthavnen, men så sker der en registrering i det danske system i Sandholm, fortæller hun.

Anne la Cour siger, at man på Sandholm er ved at finde ud af, hvem de 35 personer bliver.

Der bliver taget hensyn til, at dem, der flyttes, kender hinanden og selv ønsker at flytte.

Selv om der er en kapacitet på op mod 600 i Sandholm, så skal værelserne passe med familiestørrelsen.

- Der kommer jo også spontane flygtning. Ikke mange, men dem skal vi også have plads til. Og så skal der være plads til karantæner i forhold til corona.

- Så for at være sikre på kapaciteten, flytter vi nogle nu, så vi ikke pludselig står og mangler plads.

Det er Udlændingestyrelsen, der ejer centeret i Thyregod, som har stået tomt siden slutningen af 2020. Det har tidligere været brugt som center for enlige mænd.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad er der plads til omkring 100 beboere på Thyregod.

Fredag fik borgmester Jens Ejner Christensen (V) et opkald fra udlændingeminister Mattias Tesfaye (S), skriver avisen.

- Det var egentlig bare en orientering fra ministeren, for Vejle Kommune har ikke noget med centret at gøre.

- Men jeg understregede, at vi er klar til at hjælpe, hvis ministeriet har brug for det i den ekstraordinære situation, fortæller borgmesteren til avisen.

Røde Kors har taget imod omkring 380 personer på Sandholm.

Afghanerne er med en politisk aftale sikret ophold i Danmark i to år. Opholdsgrundlaget forlænges ikke automatisk, men afghanerne kan søge om asyl efter udlændingeloven.

/ritzau/