35 vildsvin nedlagt i kampen mod frygtet svinepest

Vildsvin har siden marts været jaget vildt døgnet rundt, fordi det frygtes at kunne føre svinepest til landet.

Siden nytår er der nedlagt 35 vildsvin, oplyser Naturstyrelsen.

21 af vildsvinene er nedlagt på private arealer, 12 er nedlagt på Naturstyrelsens arealer, og to er trafikdræbt.

Siden marts har det været muligt at skyde vildsvin hele døgnet. Tidligere var vildsvin kun jagtbar i dagtimerne.

Den udvidede jagttid skyldes, at vildsvin kan være bærere af afrikansk svinepest.

- Det er dejligt, at jægerne har taget opgaven på sig, for den politisk ønskede indsats med at få skudt alle vildsvin i Danmark er en stor og vedvarende indsats, siger kontorchef i Naturstyrelsen Mads Jensen i en pressemeddelelse.

For nylig blev det politisk vedtaget at opstille et 70 kilometer langt hegn langs den dansk-tyske grænse. Det skal holde vildsvin væk fra Danmark.

Tilladelsen til at opstille hegnet er sendt i høring frem til 18. juli.

De 35 vildsvin er alle nedlagt i Sønderjylland, oplyser skovrider Inge Gillesberg, Naturstyrelsen Sønderjylland.

Hun vurderer, at det har haft en effekt, at man nu må jage vildsvin døgnet rundt.

- Vildsvinet er et nataktivt dyr, så hvis man skal efterstræbe den, skal man også have mulighed for at skyde den efter mørkets frembrud, siger hun.

Ved årsskiftet blev det anslået, at der er en bestand på mellem 50 og 100 vildsvin i Danmark.

Siden har de fået unger, så antallet er nærmere 100 på nuværende tidspunkt, skønner Inge Gillesberg.

Hvor mange vildsvin der tidligere år er nedlagt, har myndighederne ikke overblik over.

- Jægere skal indberette vildtudbytte, men det gælder også, hvis de eksempelvis har nedlagt et vildsvin i Polen eller Tyskland, eller hvis de har skudt et vildsvin inden for hegn, så vi har ikke en sammenlignelig statistik, siger skovrideren.

De 35 vildsvin, der er nedlagt siden årsskiftet, er blevet undersøgt for eventuelle sygdomme.

Ifølge Inge Gillesberg har de alle været sunde og raske.

/ritzau/