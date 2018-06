3500 ællinger må aflives efter fund af mild fugleinfluenza

En andebesætning ved Faksinge er ramt af mild fugleinfluenza. Ænderne skal aflives for at forhindre smitte.

Fødevarestyrelsen har fundet mild fugleinfluenza i en andebesætning ved Faksinge ved Præstø i Vordingborg Kommune.

Besætningen på omkring 3500 ællinger skal nu aflives, oplyser Styrelsen.

Det er prøveresultater, som Fødevarestyrelsen har fået fra DTU Veterinærinstituttet tirsdag aften, der bekræfter, at der er tale om fugleinfluenza.

Resultaterne viser, at der er tale om lavpatogen fugleinfluenza af typen H5.

Lavpatogen betyder, at den er mild sammenlignet med højpatogene typer. Kun de færreste fjerkræ dør af lavpatogen fugleinfluenza, men de kan smitte andre fjerkræ, og sygdommen kan ændre sig til den højpatogene type, der har en dødelighed på op imod 100 procent.

Souschef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard siger, at ænderne ikke har vist tegn på sygdom.

Aflivningen skal forhindre, at sygdommen bliver højpatogen og rammer andre besætninger.

- Det er vigtigt, at vi finder sygdommen, så vi kan bremse den på et tidligt stadie. Hvis sygdommen bliver højpatogen er den meget smitsom og rigtig svær at få bugt med, siger Stig Mellergaard i en pressemeddelelse.

Sygdommen blev fundet af Fødevarestyrelsens overvågningsprogram for fugleinfluenza.

I maj fandt programmet også lavpatogen fugleinfluenza i en anden andebesætning.

Ud over aflivningen bliver der også oprettet en zone med særlige restriktioner på en kilometer rundt om besætningen.

Der er ikke andre professionelle fjerkræbesætninger i zonen, så de strammere regler får kun betydning for hobbyejere.

Reglerne siger, at fjerkræ og deres æg ikke må flyttes ud af zonen i 21 dage. Fjerkræ i zonen må gerne være udendørs.

/ritzau/