38 kommuner har oplevet medicinsvind på plejehjem i 2022

I løbet af sidste år har 38 af landets kommuner oplevet, at medicin er forsvundet fra mindst et plejehjem.

Det skriver TV 2 Østjylland på baggrund af en rundspørge.

Mediet har fået oplysninger fra 95 ud af landets 98 kommuner.

Ud af de kommuner, der har oplevet medicinsvind, oplyser 23, at der er sket politianmeldelse i mindst en sag.

De fleste af sagerne handler om, at opioider og benzodiazepiner er forsvundet, skriver TV 2 Østjylland.

Det er stoffer, der både bruges som medicin og som rusmidler.

Årsagen til, at medicinen forsvinder, opklares ifølge mediet ikke altid. Det er derfor uklart, om der er tale om fejl eller tyveri.

Over for TV 2 Østjylland vurderer Kent Kristensen, lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet, at der sagtens kan være tale om medicintyveri.

Det er ledelsen på det enkelte plejehjem, der er ansvarlig for rammerne for medicinhåndtering.

Overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort, har svært ved at vurdere, hvor meget der skyldes fejl. Men hun understreger, at der skal være systemer, der sikrer, at der ikke sker medicinsvind.

- Medicinsvind er uacceptabelt. Det må simpelthen ikke forekomme, siger hun til TV 2 Østjylland.

De stoffer, der forsvinder fra plejehjemmene, kan være både afhængighedsskabende og farlige, hvis de bliver brugt forkert.

Det forklarer overlæge på Aarhus Universitetshospital, Charlotte Andersen, over for TV 2 Østjylland.

I Danmark findes der også eksempler på sager, hvor der er sket drabsforsøg efter tyveri af medicin.

I februar faldt der dom i sagen mod den tidligere sosu-hjælper Susanne Hein Kristensen på plejehjemmet Tirsdalen.

Hun blev fundet skyldig i fire tilfælde af drabsforsøg ved forgiftning mod beboere på plejehjemmet.

Susanne Hein Kristensen blev idømt 16 års fængsel.

/ritzau/