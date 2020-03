41 er døde med coronavirus - 386 er indlagt på sygehuse

41 personer er døde med coronavirus, som er syv flere end seneste opgørelse. Samtidig stiger indlæggelserne.

Antallet af personer, der er døde med coronavirus, er nu på 41.

Ved den seneste opgørelse var tallet 34 personer. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

Selv om 41 personer er døde med coronavirus, er det ikke ensbetydende med, at det er dødsårsagen.

Dødsfald indgår i statistikken, hvis det er sket, senest 60 dage efter at man er blevet smittet med virusset.

Ud over flere døde fortsætter antallet af indlæggelser på landets sygehuse med at stige, men stigningen er mindre end de seneste dage.

Antallet af indlagte patienter med coronavirus er torsdag steget med 36 til 386.

Ud af indlagte er 94 patienter så syge, at de ligger på en intensiv afdeling, og 78 af dem har brug for en respirator.

Det er helt på linje med myndighedernes forventninger, at der kommer flere smittede, indlagte og dødsfald relateret til coronavirus.

Danmark er stadigvæk i de første uger af pandemien, som første ventes at toppe i uge 16 - ugen efter påske.

Det er dog behæftet med en del usikkerhed, da det også afhænger af, hvordan virkningen er af den lange række af tiltag, som Folketinget har sat i søen.

Der ventes at komme et stigende pres på landets sygehuse de kommende uger, fordi der kommer flere og flere indlagte.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil op mod 11.200 danskere blive så syge af coronavirusset, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 skal have intensiv behandling.

Det er ud fra en forudsætning om, at 580.000 danskere bliver smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Samtidig er vurderingen, at mellem 1680 og 5600 danskere vil kunne dø, mens de er smittet med coronavirus.

Det er dog myndighedernes forventning, at antallet af døde vil lande i den lave ende af intervallet.

/ritzau/